Мошенники подменили деньги на купюры «Банка приколов»

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-19T09:23:32+03:00

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Двое мужчин промышляли рынке «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда. Своей жертвой они выбрали 32-летнего жителя поселка Нариман. Мужчина с врожденным заболеванием не мог адекватно воспринимать окружающее. Этим мошенники и воспользовались. Они предложили помочь с покупками, а сами в это время подменили имеющиеся у него 9300 рублей на купюры «Банка приколов». Обман вскрылся только дома. С заявлением в полицию пришла 55-летняя мать потерпевшего. Подозреваемых в мошенничестве вскоре задержали оперативники уголовного розыска - махинации мужчин зафиксировали видеокамеры на рынке. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, на двоих волгоградцев 31 и 25 лет завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Они уже во всем сознались.

ИСТОЧНИК KP.RU