Два ВАЗа столкнулись под Волгоградом: ребенок в больнице

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-19T08:49:59+03:00

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«Приора» и «четырнадцатая» столкнулись вечером в пятницу 18 октября в Городищенском районе Волгоградской области. Как предварительно удалось установить госинспекторам, 34-летний мужчина за рулем «ВАЗ-217230» ехал от поселка Степной в сторону поселка Аэропорт. Собираясь повернуть налево на перекрестке у поселка Новая Надежда, мужчина не уступил дорогу. В итоге «Приора» протаранила «ВАЗ-2114». Сам виновник аварии не пострадал, а вот двух человек из второго автомобиля увезли с места аварии в больницу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, ранения в этом ДТП получили водитель «четырнадцатой» и его 8-летняя дочка.

Так же на дорогах области в этот день пострадали два пешехода. В Волжском водитель автобуса, следуя по маршруту, на улице сбил 52-летнего мужчину, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. В итоге сильно ударился головой, но ехать в медпункт отказался. А в Жирновске 26-летний водитель на «ВАЗ-2121» сдавал назад и не заметил 82-летнюю бабушку. Сейчас пенсионерка в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU