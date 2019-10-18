За лучший проект благоустройства набережной у амфитеатра волгоградцам обещают сто тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-18T18:07:11+03:00

Вот так будет выглядеть амфитеатр на Набережной.

Заявки принимаются на конкурс до 21 ноября

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Набережная Волгограда преображается день ото дня. Верхняя терраса уже покорила волгоградцев и гостей своим очарованием, на очереди - нижняя часть Набережной, где сейчас активно строится амфитеатр и обновляются лестничные марши.

- Вдоль набережной будет разбита парковая зона, главным элементом которой станет прогулочная аллея, - говорят в комитете по развитию туризма Волгоградской области.

Именно эту зону - от территории, прилегающей к строящемуся амфитеатру в створе улицы Комсомольской и улицы имени 13-й Гвардейской Дивизии - и планируют сделать с учетом пожеланий волгоградцев.

По такому случаю решили объявить конкурс - на лучший проект концепции благоустройства нижней террасы набережной имени 62-й Армии.

- К участию в конкурсе приглашаются специалисты, организации, преподаватели и студенты высших учебных заведений профильного архитектурного образования, - уточняют в комитете. - Главная цель - создать на нижней террасе современное рекреационное пространство, насыщенное общественными функциями.

Прием конкурсных заявок осуществляется РЦК до 21 ноября включительно.

По итогам конкурса участникам, занявшим призовые места, предусмотрены денежные премии: 1 место - премия в размере 100 тысяч рублей, 2 место - 50 тысяч рублей, 3 место - две премии в размере 25 тысяч рублей каждая.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте РЦК. Контактное лицо – ведущий архитектор Полина Белоусова, телефон +7(8442)33-04-70.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/661886" frameborder="0"></iframe> Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU