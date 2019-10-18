Безработный волгоградец пытался украсть на ж/д станции рельсы

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-18T17:04:36+03:00

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На территорию производственного участка станции «Волжский» завезли новые материалы для ремонта железнодорожных путей. В том числе много металлических изделий. Об этом прознал местный 44-летний житель. Мужчина был неоднократно судим и перебивался случайными заработками. А тут такой «лакомый кусок». И вместо того, чтобы пойти вагоны разгрузить и заработать, он решил украсть пару рельс. Пропажу заметил начальника производственного участка. Он и сообщил в полицию.

Воришку нашли довольно скоро. Ему, как выяснилось, удалось перенести с территории станции и спрятать в кустах пять стыковочных накладок.

- Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции. Сумма ущерба, причиненного производственному участку станции Волжский, составила 19 тысяч рублей, - уточняют в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте.

Теперь рецидивист опять отправится за решетку. За кражу ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU