2019-10-18T17:04:36+03:00
Происшествия

Безработный волгоградец пытался украсть на ж/д станции рельсы

Мужчина планировал сдать их на металлолом и заработать
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На территорию производственного участка станции «Волжский» завезли новые материалы для ремонта железнодорожных путей. В том числе много металлических изделий. Об этом прознал местный 44-летний житель. Мужчина был неоднократно судим и перебивался случайными заработками. А тут такой «лакомый кусок». И вместо того, чтобы пойти вагоны разгрузить и заработать, он решил украсть пару рельс. Пропажу заметил начальника производственного участка. Он и сообщил в полицию.

Воришку нашли довольно скоро. Ему, как выяснилось, удалось перенести с территории станции и спрятать в кустах пять стыковочных накладок.

- Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции. Сумма ущерба, причиненного производственному участку станции Волжский, составила 19 тысяч рублей, - уточняют в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте.

Теперь рецидивист опять отправится за решетку. За кражу ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За лучший проект благоустройства набережной у амфитеатра волгоградцам обещают сто тысяч рублей
Заместителем губернатора Волгоградской области по строительству стал Владимир Марченко
Фермер из Волгограда скрыл от государства 70 миллионов рублей налогов
«Волгоград Арене» предлагают вернуть историческое имя
У Бочарова новый зам: курировать внутреннюю политику будет Геннадий Шевцов
Астраханка придумала второго ребенка, чтобы получить материнский капитал
Запуск новой инвестиционной системы
Отопление в Волгограде получают уже 86% всех домов
Кибермошенник из Волжского списал с карт волгоградцев 168 тысяч рублей
«Ротор» замахнулся на первое место в ФНЛ
Волгоградец пытался поджечь жену, чтобы вернуть ее в семью
Волгоградцы смогут летать на китайский курорт прямым рейсом
Психолог, отговорившая 80 женщин делать аборты, победила во всероссийском конкурсе
На Красном водитель на большом джипе устроил аварию из четырех машин
Волгоградец отсидит срок за сожженную иномарку приятеля бывшей жены
Машина в хлам: волгоградец на «семерке» чудом выжил в жуткой аварии
Волгоградцев будут охранять бравые кавалеристы
Студенты из Волгограда прошли в полуфинал чемпионата мира по программированию
В Урюпинске грибами отравились четыре пенсионера
В Астрахани две работницы профсоюза выписали себе 7 миллионов рублей премий
Волгоградские мотострелки получили автоматы Калашникова нового поколения