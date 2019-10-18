Фермер из Волгограда скрыл от государства 70 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-18T16:32:54+03:00

Коммерсант несколько лет проворачивал свои аферы, теперь будет отрабатывать все за решеткой. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Волгограде на скамье подсудимых оказался 36-летний фермер. Этот руководитель сельхозпредприятия решил, что на земле много не заработаешь, поэтому решил «заработать на государстве». В течение двух лет он вносил в налоговые декларации ложные данные о том, что он якобы покупал запчасти, удобрения и ГСМ у других фирм. А на самом деле эти фирмы-пустышки принадлежали ему самому. По такой схеме за два года - с 2014 по 2016-й он сэкономил на уплате налогов ни много, ни мало - более 70 миллионов рублей.

Когда следователи СУ СК по региону вместе с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области раскручивали мошенническую схему фермер, вскрылись и другие его аферы.

- Коммерсант пытался по фальшивым документам высудить у строительной организации 17 миллионов рублей, которые якобы та задолжала ему за аренду имущества. Также он пытался высудить у еще одной сельхозфирмы несуществующую задолженность в сумме более 254 миллионов рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Суд признал бизнесмена виновным по двум статьям и приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU