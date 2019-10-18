2019-10-18T17:15:10+03:00
Спорт

«Волгоград Арене» предлагают вернуть историческое имя

А еще есть идея поставить на центральном стадионе памятник Виктору Прокопенко
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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До конца 2019 года «Волгоград Арена» перейдет в собственность Волгоградской области (сейчас управлением стадиона занимается ФГУП «Спорт-Ин»). А значит, уже в следующем году все тяготы по ее содержанию лягут на плечи региональных властей. Поэтому уже сегодня областные власти разработали бизнес-план по ее эксплуатации. Ведь стадион должен себя оправдывать. Но обывателей больше волнуют не финансовые вопросы. На фоне разговоров о смене собственника арены в соцсетях появились очень неожиданные прогнозы и предложения. Так, российский политолог (уроженец Волгограда) Дмитрий Фетисов считает, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров просто обязан вернуть стадиону историческое имя.

- В Волгограде «Ротор» всегда значил больше, чем просто футбольная команда. И губернатор это понимает. Поэтому сделал хороший имиджевый ход, вернув клубу старый герб и имя СК «Ротор». Теперь у Бочарова есть новые возможности. Сможет ли он переименовать «Волгоград Арену» в «Центральный стадион» и поставить там памятник Виктору Прокопенко? задается вопросом Фетисов.

К слову, идея установить памятник легендарному тренеру сине-голубых Прокопенко уже неоднократно поднималась в волгоградской футбольной среде. Фанаты даже хотели собрать «всем миром» деньги на его монумент. Напомним, под руководством Виктора Прокопенко «Ротор» играл в высшей лиге СССР и завоевал золотую и бронзовую медали Чемпионата России.

Что касается возвращения стадиону имя «Ротора», пока от ультрас таких посылов не поступало.

А как вы относитесь к идее переименовать «Волгоград Арену»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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