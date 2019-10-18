2019-10-18T15:00:09+03:00
Происшествия

Астраханка придумала второго ребенка, чтобы получить материнский капитал

Женщина сделала «липовое» свидетельство о рождении малыша, чтобы погасить ипотеку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Аферы с материнским капиталом - явление не новое, какие только махинации не придумывают люди, ради этих денег. Астраханка зашла в этом деле дальше всех - она придумала ребенка, чтобы получить заветные сотни тысяч рублей.

- В 2017-м году жительница Трусовского района Астрахани принесла в Пенсионный фонд свидетельство о рождении второго ребенка и получила, как положено по закону, материнский капитал в размере 453 тысячи рублей. Деньги эти по заявлению астраханки перевели на счет кредитного потребительского кооператива, где женщина ранее взяла ипотеку. Однако, позже выяснилось, что документ о рождении женщина предоставила «липовый». И второго ребенка у нее не было и нет, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Теперь ушлая «мамаша» проходит по уголовному делу. Ее обвиняют по статье «Мошенничество при получении выплат».

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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