Отопление в Волгограде получают уже 86% всех домов

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-18T14:26:44+03:00

С теплом уже все больницы, садики, школы и 4364 жилых дома

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Солнышко еще балует волгоградцев осенним теплом, но уже к концу месяца синоптики прогнозируют морозы. Тем радостнее, что к тому времени уже все дома Волгограда будут получать теплоноситель. На данный момент уже 86% всех домов отапливаются. Такую статистику на утро 18 октября выдала «Концессия тепллоснабжения».

- К сегодняшнему дню тепло получают 5 875 потребителей, в том числе 4 364 домов, что составляет 86% всего жилого фонда, получающего теплоноситель централизованно. И уже с отоплением все стационары и родильные дома, поликлиники, детские сады и школы, - отмечают в теплоснабжающей организации. - Кроме того, теплоноситель поступает в здания 778 прочих потребителей, к которым относятся гостиницы, кафе, магазины, автомойки и прочие. Подключение к теплу продолжается.

В «Концессии теплоснабжения» еще раз напоминают, что проконтролировать поступление тепла в каждую квартиру должны управляющие организации.

По вопросам, связанным с пуском тепла, сегодня можно обращаться в центральную диспетчерскую службу «Концессии теплоснабжения» по телефону: 26-47-06.

ИСТОЧНИК KP.RU