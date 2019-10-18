2019-10-18T14:11:13+03:00
Происшествия

Кибермошенник из Волжского списал с карт волгоградцев 168 тысяч рублей

Парень переводил украденные деньги в биткойны
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Похищенный деньги волжанин конвертировал в биткойны и переводил на свои электронные кошельки.Похищенный деньги волжанин конвертировал в биткойны и переводил на свои электронные кошельки.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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С развитием технологий совершенствуются и киберпреступления. Хакеры умудряются красть деньги даже с банковских карт. Например, волжанин, таким образом, похитил у волгоградцев 168 тысяч рублей.

Этот 35-летний мужчина попросил своего знакомого хакера написать ему программу, которая списывает деньги со счетов. С помощью этой «программки» он обокрал 11 человек. Воровал понемногу: у кого 3 тысячи, у кого 15. В общей сложности украл порядка 168 тысяч рублей.

- Украденные деньги волжанин конвертировал в биткойны и переводил криптовалюту на свои Bitcoin-кошельки, - рассказывают «КП-Волгоград» в Волжском горсуде.

Когда его вычислили кибердружинники, он во всем признался и оформил явку с повинной. Его дело рассматривали в особом порядке. Это повлияло и на решение суда. Мошеннику дали всего 2 года и то условно.

Хакер, который написал программу, отделался только испугом. Так как уверил следователей, что не знал для чего его знакомый будет использовать уникальное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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