«Ротор» замахнулся на первое место в ФНЛ

СЕГОДНЯ 13:54 2019-10-18T13:54:52+03:00

Но пока задача выхода в Премьер-Лигу у волгоградской команды не стоит

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После трех побед подряд в играх Олимп-Первенства ФНЛ футболисты волгоградского СК «Ротор» воспряли духом и уже не просто уверенно смотрят на соперников, а даже строят планы занять первое место в турнире. В этом пресс-службе клуба признался наш опорный нападающий Мухаммад Султонов.

На вопрос «Есть уже мысли о Премьер-лиге?», «Муха» (как его ласково называют в команде и фанаты) ответил, что точно стремятся на вершину турнирной таблицы. Напомним, сейчас "Ротор" находится на третьем месте.

- Мы, конечно, о выходе в Премьер-лигу стараемся не думать. Но понятно, что любой уважающий себя спортсмен хочет добиваться самых высоких результатов. Мы также хотим добиться результата. У нас цель — догнать их и занять именно первое место, - сказал Султонов.

Вопрос о выходе «Ротора» в Премьер-Лигу недавно задали и гендиректору клуба Андрею Рекечинскому. Но он витиевато уклонился от прямого ответа, мол, не надо торопиться, а надо просто играть и побеждать, а дальше видно будет.

Поэтому сегодня команда настраивается на победу с «Армавиром», матч с которым состоится уже завтра, 19 октября.

- У нас три игры в течение восьми дней. Первый «Армавир» — надо ехать и побеждать, - подчеркнул Султонов.

ИСТОЧНИК KP.RU