Волгоградец пытался поджечь жену, чтобы вернуть ее в семью

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-18T12:08:17+03:00

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Мужчины совершают странные и безумные поступки ради женщин. И часть из них попадает под статьи уголовного кодекса. В Волгограде осудили мужчину, сплившего автомобиль соперника. В Николаевском районе возбудили дело в отношении 37-летнего местного жителя за угрозу жизни жене.

Семейная жизнь у 37-летнего волгоградца не складывалась. В последнее время он постоянно ссорился с женой: упреки были и по поводу совместного бизнеса и по поводу времяпрепровождения и по поводу домашних обязанностей. И женщина предлагала развестись. Они перестали жить вместе, но развод официально не оформили. 12 октября волгоградец пришел к супруге в их общий магазин и снова просил вернуться. Когда получил категоричный отказ, взял бензин и стал поливать им пол павильона, угрожая бросить спичку.

35-летняя женщина позвонила участковому, который оказался неподалеку. Он с трудом утихомирил агрессивного мужа и доставил в полицию.

- Свою вину волгоградец признает. Да, угрожал убить, но все это от безмерной любви. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. его ждет реальный срок, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU