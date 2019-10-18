Волгоградцы смогут летать на китайский курорт прямым рейсом

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-18T11:48:20+03:00

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Росавиация утвердила авиакомпаниям допуск к направлениям, по которым они могут летать. И в этот раз он непосредственно касается и Волгограда. Серди перечислений маршрут Волгоград – Санья. Это китайский город-курорт. Так же до этого места будут летать самолеты из Калининграда, Воронежа, Томска, Перми, Хабаровска, Минеральных Вод и Белгорода. Авиакомпания - Ай Флай, которая занимается чартерными рейсами и базируется в аэрпорту Внуково.

Пока это только допуск. О конкретном расписании пока речи не идет. Скорее всего, это будут рейсы туроператоров TEZ TOUR и Tui, именно с ними работает авиакомпания. То есть просто купить билет до города Санья вряд ли будет возможно.

Хотя было бы неплохо. Курорт находится на берегу Южно-Китайского моря на тех же широтах, что и Гавайи. Здесь можно и в море накупаться и на природу любоваться. Много отелей, есть своя сеть развлекательных заведений. Русских туристов здесь любят, даже вывески на русском языке делают.

ИСТОЧНИК KP.RU