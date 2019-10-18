2019-10-18T11:12:45+03:00
Общество

Психолог, отговорившая 80 женщин делать аборты, победила во всероссийском конкурсе

Наталья Тарина работает в больнице имени Фишера
Екатерина МАЛИНИНА
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НАталья Тарина получила спецприз номинации «Лучший психолог по доабортному консультированию». Фото: администрация Волгоградской областиНАталья Тарина получила спецприз номинации «Лучший психолог по доабортному консультированию». Фото: администрация Волгоградской области
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Всероссийский конкурс «Святость материнства» проводится уже пятый раз Фондом Андрея Первозванного при поддержке Минздрава. В этом году победителем стала Наталья Тарина, врач-психолог больницы имени Фишера. Она получила спецприз в номинации «Лучший психолог по доабортному консультированию». Женщина разработала программу по семейному и доабортному консультированию.

Под руководством Натальи Тариной в Волжском организовали соцсиально-психологическое сопровождением будущих и состоявшихся мам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. К работе привлекаются и социальные работники.

За последние три года Наталья смогла отговорить делать аборт около 80 женщин. Они сохранили беременность и родили замечательных малышей. Сейчас под патронажем медика находятся 16 волжанок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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