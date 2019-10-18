На Красном водитель на большом джипе устроил аварию из четырех машин

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-18T10:38:23+03:00

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ДТП в Краснооктябрьском районе произошло около шести часов вечера на проспекте Ленина – в самый час пик. Мужчина На «Тойоте Прадо» ехал по проспекту с Красного в сторону центра. Когда поток машин остановился на очередном светофоре, 30-летний водитель наехал на стоящий впереи «Хендай», за рулем которого была 47-летняя женщина. От удара иномарку отбросило на «Форд Фокус», а немецкое авто «Фольксваген Джетта».

Пострадала только водитель «Хендая». Именно на ее авто пришелся самый тяжелый удар. Даму на «скорой» доставили в больницу. Ей предстоит длительное лечение.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

А в Советском районе 33-летний водитель забыл поставить машину на ручник. Он припарковался возле дома №106 по проспекту Университетскому, вышел из авто и пошел открывать багажник. Но его «Мазда6» неожиданно покатилась по небольшому уклону во дворе. В итоге наехала и на самого владельца и на «Киа», который был припаркован чуть ниже.

Очевидцы вызвали «скорую». Медики оказали мужчине на месте помощь и увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU