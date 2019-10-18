2019-10-18T10:38:23+03:00
Происшествия

На Красном водитель на большом джипе устроил аварию из четырех машин

В аварии пострадала женщина
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
В аварии пострадала женщина-водитель.В аварии пострадала женщина-водитель.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

ДТП в Краснооктябрьском районе произошло около шести часов вечера на проспекте Ленина – в самый час пик. Мужчина На «Тойоте Прадо» ехал по проспекту с Красного в сторону центра. Когда поток машин остановился на очередном светофоре, 30-летний водитель наехал на стоящий впереи «Хендай», за рулем которого была 47-летняя женщина. От удара иномарку отбросило на «Форд Фокус», а немецкое авто «Фольксваген Джетта».

Пострадала только водитель «Хендая». Именно на ее авто пришелся самый тяжелый удар. Даму на «скорой» доставили в больницу. Ей предстоит длительное лечение.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

А в Советском районе 33-летний водитель забыл поставить машину на ручник. Он припарковался возле дома №106 по проспекту Университетскому, вышел из авто и пошел открывать багажник. Но его «Мазда6» неожиданно покатилась по небольшому уклону во дворе. В итоге наехала и на самого владельца и на «Киа», который был припаркован чуть ниже.

Очевидцы вызвали «скорую». Медики оказали мужчине на месте помощь и увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Астраханка придумала второго ребенка, чтобы получить материнский капитал
Запуск новой инвестиционной системы
Отопление в Волгограде получают уже 86% всех домов
Кибермошенник из Волжского списал с карт волгоградцев 168 тысяч рублей
«Ротор» замахнулся на первое место в ФНЛ
Волгоградец пытался поджечь жену, чтобы вернуть ее в семью
Волгоградцы смогут летать на китайский курорт прямым рейсом
Психолог, отговорившая 80 женщин делать аборты, победила во всероссийском конкурсе
Волгоградец отсидит срок за сожженную иномарку приятеля бывшей жены
Машина в хлам: волгоградец на «семерке» чудом выжил в жуткой аварии
Волгоградцев будут охранять бравые кавалеристы
Студенты из Волгограда прошли в полуфинал чемпионата мира по программированию
В Урюпинске грибами отравились четыре пенсионера
В Астрахани две работницы профсоюза выписали себе 7 миллионов рублей премий
Волгоградские мотострелки получили автоматы Калашникова нового поколения