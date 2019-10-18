Волгоградец отсидит срок за сожженную иномарку приятеля бывшей жены

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-18T10:11:14+03:00

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Отношения бывших супругов редко бывают хорошими. Особенно, когда у одного из них еще остались чувства. 51-летний Александр Мамедов неоднократно пытался восстановить отношения с экс-женой, но женщина никак не соглашалась. Она даже устроила свою личную жизнь, что только добавляло злости. 3 декабря 2018 года волгоградец в очередной раз пришел к подъезду «бывшей» в весьма нетрезвом состоянии. Он решил подождать, когда ее приятель выйдет из квартиры, собирался выяснить отношения. Но мужчина задержался. Когда ревнивцу надоело ждать, он отправился на ближайшую заправку, купил там пять литров бензина, подошел к машине соперника и облили ее горючей жидкостью. Затем после секундного раздумья бросил на иномарку спичку. Автомобиль, стоимостью около полумиллиона рублей, запылал.

С места преступления пироман сбежал, надеялся, что его не выследят. Но виновника поджога нашли, возбудили уголовное дело.

Дзержинский районный суд вынес волгоградцу приговор: 10 месяцев колонии поселения. Также владелец авто имеет право взыскать с него сумму ущерба. Решение в законную силу пока не вступило, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU