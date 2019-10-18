Машина в хлам: волгоградец на «семерке» чудом выжил в жуткой аварии
Про таких,как 52-летний водитель «семерки», говорят: в рубашке родился. Мужчина своей легковушке мчался по московской трассе. Волгоградец был уже несколько часов за рулем, поэтому его клонило в сон. Он слишком поздно среагировал на грузовик «Вольво», который остановился на светофоре. В этом месте дорожники организовали реверсивное движение, и как раз загорелся красный. «Семерка» влетела в большегруз на большой скорости. Русский автопром не выдержал такого удара: машину искорежило. Водителя зажало внутри, но он выжил.
Приехавшим сотрудникам МЧС пришлось снимать весь верх авто, чтобы достать автомобилиста. Приехавшая «скорая» доставила волгоградца в больницу, у него сломано плечо и бедро. Как говорят медики: еще легко отделался. При подобных авариях травмы обычно гораздо серьезней.
Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии.
Всего за сутки произошло десять аварий, в которых пострадали 12 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU