2019-10-18T09:58:39+03:00
Происшествия

Машина в хлам: волгоградец на «семерке» чудом выжил в жуткой аварии

У мужчины перелом плеча и бедра
Екатерина МАЛИНИНА
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От машины осталась лишь груда железа.От машины осталась лишь груда железа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Про таких,как 52-летний водитель «семерки», говорят: в рубашке родился. Мужчина своей легковушке мчался по московской трассе. Волгоградец был уже несколько часов за рулем, поэтому его клонило в сон. Он слишком поздно среагировал на грузовик «Вольво», который остановился на светофоре. В этом месте дорожники организовали реверсивное движение, и как раз загорелся красный. «Семерка» влетела в большегруз на большой скорости. Русский автопром не выдержал такого удара: машину искорежило. Водителя зажало внутри, но он выжил.

Приехавшим сотрудникам МЧС пришлось снимать весь верх авто, чтобы достать автомобилиста. Приехавшая «скорая» доставила волгоградца в больницу, у него сломано плечо и бедро. Как говорят медики: еще легко отделался. При подобных авариях травмы обычно гораздо серьезней.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии.

Всего за сутки произошло десять аварий, в которых пострадали 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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