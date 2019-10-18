2019-10-18T08:37:43+03:00
Общество

Волгоградцев будут охранять бравые кавалеристы

В городе открылся Центр кинологической службы и кавалерийского взвода
Екатерина МАЛИНИНА
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Все крупные общественные мероприятия будет охранять кавалерийский взвод.Все крупные общественные мероприятия будет охранять кавалерийский взвод.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Те, кто бывал на мероприятиях в Волжском и Камышине обязательно видели конную полицию. Силовики на конях объезжали территорию, следили за порядком: и красиво и безопасно. Теперь кавалерийский взвод появился и в Волгограде. В городе торжественно открыли Центр кинологической службы и кавалерийского взвода в составе полка ППС Управления МВД России по городу Волгограду.

Так что теперь и на день города и на новый год можно будет услышать цокот копыт по тротуару. Особенно часто конная полиция будет появляться на Мамаевом кургане. Особая задача поставлена и перед кинологами. Они будут участвовать в розыскной деятельности, выслеживать преступников, искать запрещенные вещества, осматривать здания, которые проверяют после сообщений о минировании.

Кстати, руководство волгоградской полиции решило сделать подарок детворе. На базе кавалерийского взвода создадут тренировочный клуб для детей, в том числе с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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