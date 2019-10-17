2019-10-17T17:38:33+03:00
Общество

Студенты из Волгограда прошли в полуфинал чемпионата мира по программированию

Команда ВолгГТУ заняла второе место на турнире
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ребята из Волгоградского технического университета каждый год принимают участие в студенческом чемпионате мира по командному программированию. Но в этом году результат превзошел все ожидания - наши программисты заняли второе место и получили путевку в полуфинал этого престижного турнира.

- Призерами стали Артем Носов, Дмитрий Буланкин, Михаил Ковалев под руководством тренера Владислава Агафонова, - с гордостью перечисляют победителей в пресс-службе Политтеха.

Отметим, что чемпионаты мира по программированию ICPC проводятся, начиная с 1977 года. Квалификационный этап турнира этого года собрал более 360 команд студентов. А четвертьфинал XXI командного студенческого чемпионата мира по программированию ICPC в этом году проходил в Саратовском национальном исследовательском государственном университете. Участвовало 72 команды из 27 вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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