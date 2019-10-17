В Урюпинске грибами отравились четыре пенсионера

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-17T17:31:16+03:00

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В Волгоградской области очередной случай отравления грибами. Уже третий за последний месяц. Но на этот раз не единичный - отравились сразу четыре человека. Днем 16 октября в Урюпинскую больницу привезли четверых пенсионеров, всех с острым отравлением.

Как уточнили «КП-Волгоград» в экстренной службе региона, в больницу действительно привезли двух мужчин 67 и 69 лет и двух женщин - 66 и 67 лет. Пожилые люди решили устроить себе ужин с грибами. Погурманили.

- Привезли пожилых людей в очень тяжелом состоянии. Сразу их положили в реанимацию. Но, благодаря своевременному медицинскому вмешательству, печальных последствий удалось избежать. На данный момент двоих уже перевели в общие палаты, а двоих отправили в центр острых отравлений больницы №25 Волгограда, - добавляет «КП-Волгоград» источник.

Напомним, буквально на днях - 8 октября - скончался после употребления в пищу грибов 53-летний мужчина из Новониколаевского района. Предположительно ему вместе со съедобными грибами попалась бледная поганка. Чуть ранее от отравления грибами скончалась 85-летняя бабушка.

ИСТОЧНИК KP.RU