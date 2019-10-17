В Астрахани две работницы профсоюза выписали себе 7 миллионов рублей премий

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-17T17:00:54+03:00

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На нефти и газе в России не наживаются все, кто хоть как то причастен к этой сфере. Вот в Астрахани даже председатель профсоюза умудрилась «подработать» несколько миллионов рублей. Правда, вместо счастливой и беззаботной жизни она, вместе со своей соучастницей теперь отправится за решетку.

Как установили следователи, в махинациях были замешаны председатель общества Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ и главный бухгалтер газодобывающей компании. В течение года - с декабря 2017-го по декабрь 2018-го - они завышали в бухгалтерских документах размер премий в свою пользу.

- Таким образом, за год женщины похитили у профсоюзной организации более 7,3 миллионов рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в Генеральной прокуратуре РФ.

Суд Кировского района Астрахани признал их виновными и приговорил председателя профсоюза к двум годам лишения свободы, а главному бухгалтеру дали 1 года 6 месяцев лишения свободы.

- Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима, - уточняют в ведомстве. - Причиненный ущерб возмещен на стадии предварительного следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU