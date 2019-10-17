Волгоградские мотострелки получили автоматы Калашникова нового поколения

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-17T16:20:22+03:00

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Вот уж где новейшие разработки не стоят на месте, так это в сфере вооружения. Уже до конца года в мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области поступит первая партия новеньких автоматов Калашникова АК-12 5,45-мм калибра.

Как рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе Минобороны, новый АК обладает повышенной эргономикой.

- Проведенные модернизации повысили кучность стрельбы, запас надежности карабина с живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию, - уточняют в ведомстве.

А еще для автомата разработали новый магазин. Уникальность его в том, что его можно использовать как упор для стрельбы.

- Автомат АК-12 является элементом комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил России, входит в состав нового комплекта экипировки «Ратник», - добавляют в пресс-службе Южного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU