Волгоградские мотострелки получили автоматы Калашникова нового поколения
Вот уж где новейшие разработки не стоят на месте, так это в сфере вооружения. Уже до конца года в мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области поступит первая партия новеньких автоматов Калашникова АК-12 5,45-мм калибра.
Как рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе Минобороны, новый АК обладает повышенной эргономикой.
- Проведенные модернизации повысили кучность стрельбы, запас надежности карабина с живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию, - уточняют в ведомстве.
А еще для автомата разработали новый магазин. Уникальность его в том, что его можно использовать как упор для стрельбы.
- Автомат АК-12 является элементом комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил России, входит в состав нового комплекта экипировки «Ратник», - добавляют в пресс-службе Южного военного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU