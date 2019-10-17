За взрыв на барже в Волжском и смерть троих работников ответят два их начальника

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-17T16:09:21+03:00

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Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ завершили расследование взрыва на барже в Волжском. В итоге на скамье подсудимых оказались двое - старший производитель работ АО «Волжский судостроительный-судоремонтный завод» и директор ООО «Бриз». Первого обвиняют по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», а второго - по более тяжкой «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, ЧП произошло 23 июля 2018-го. При проведении сварочных работ в балластных отсеках произошел взрыв. Трое рабочих погибли на месте, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Ущерб владельцу судна - ООО «НП-Технология» - оценили в размере более 15,5 миллионов рублей.

Когда стали выяснять причины, оказалось, что в камерах скопился пропан. Опасный газ вытекал из баллонов, которые занесли на судно для ремонтных работ.

Как говорят следователи Южного следственного управления на транспорте, взрыва не случилось бы, если б директор ООО «Бриз» тщательнее следил за соблюдением Правил пожарной безопасности, ведь именно он и являлся ответственным.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU