2019-10-17T15:19:29+03:00
Происшествия

В Астрахани пьяный папаша попал в аварию с трехлетней дочкой

Мужчина врезался на «четырнадцатой» в эвакуатор
Екатерина МАЛИНИНА
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Авария произошла в половине девятого вечера.Авария произошла в половине девятого вечера.Фото: УМВД по Астраханской области
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Авария произошла вечером 16 октября на улице Барсовой в Астрахани. 44-летний мужчина мчался по улице и не увидел эвакуатора, который был припаркован у края дороги. От удара машину отбросила на стоящий впереди Ford Fusion. В иномарке никого не было.

Водитель русского авто не пострадал. Когда на место приехали сотрудники ГИБДД, он был сильно пьян. На заднем сидении в детском кресле у него сидела трехлетняя дочка. Она сильно ударилась головой во время аварии. Медики «скорой» осмотрели малышку, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Но забирать ребенка в больницу не стали. Прописали амбулаторное лечение. Пьяного мужа вместе с дочкой забирали родственники.

- Мужчине предстоит ответить за пьяную аварию и за пострадавшую в ней дочь, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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