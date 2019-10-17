2019-10-17T14:09:44+03:00
Общество

В Волгограде празднично отметят День призывника

18 октября акция состоится у музея «Сталинградская битва»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Если ты молод и здоров, то дань родине тебе отдавать придется. А чтобы парни лучше представляли с чем им придется столкнуться в армии, и чего ожидать, в Волгограде проводят патриотическую акцию - День призывника. Этой осенью она состоится 18 октября в 12.00 на площади перед музеем-панорамой «Сталинградская битва»,

Как сообщают в комитете молодежной политики и туризма администрации Волгограда, участниками акции станут призывники осеннего призыва 2019 года, допризывная молодежь, школьники, студенты профессиональных организаций, воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, ветераны локальных войн, представители общественности.

- Призывники принесут торжественную клятву призывника, а всех участников ждёт выставка-презентация «Звёзды Сталинграда» и праздничная программа с показательными выступлениями военнослужащих, - уточняют в комитете.- Почётными гостями мероприятия станут представители районных военных комиссариатов Волгограда, администрации Волгограда, знамённая группа роты почётного караула и военнослужащие разведывательного батальона 20-й гвардейской мотострелковой бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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