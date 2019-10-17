Рецидивист изнасиловал пятиклассника на территории бывшей военной части

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-17T13:39:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Заброшенная военная часть в селе Капустин Яр давно вызывала недовольство местных жителей, особенно родителей. Мальчишки частенько после уроков собирались там, играли в войнушку, устраивали квесты. А 14 октября на территории произошло преступление.

В понедельник 11-летний пятиклассник гулял по заброшенному парку. К мальчишке подошел мужчина, схватил, а затем изнасиловал. Ребенок пытался сопротивляться, но педофил превосходил его по силе в несколько раз.

Заплаканный школьник вернулся домой и рассказал все матери, вместе они сразу же отправились в полицию. С мальчиком предстоит работать психологу.

Паренек постарался описать своего обидчика как можно точнее. Уже через пару дней подозреваемого задержали. В тот вечер понедельника на заброшенную территорию пришел 25-летний местный житель. Он недавно вышел из тюрьмы, где отсидел срок за разбойное нападение. Мужчина нигде не работал, перебивался случайным доходом.

- Сейчас его задержали, уголовное дело возбудили по статье насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Расследование продолжается, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области .

ИСТОЧНИК KP.RU