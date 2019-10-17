2019-10-17T13:25:08+03:00
Происшествия

Москвичу, убившему в Астрахани рыбака на лодке, грозит пять лет колонии

Приезжий пенсионер протаранил на своей «моторке» резиновую лодку с челябинцем на борту
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото Астраханской транспортной прокуратуры.Фото Астраханской транспортной прокуратуры.
Изменить размер текста:

В Астрахани будут судить 61-летнего жителя Московской области. Пенсионер приехал летом отдыхать на Волгу и случайным образом стал виновником смерти рыбака. Вот так его рыбалка может закончиться за решеткой. Астраханская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела на москвича по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как напоминают «КП-Волгоград» в ведомстве, случилась эта трагедия в июле в Наримановском районе Астраханской области. Моксвич рассекал по Волге на моторной лодке. И каким-то образом не разминулся с резиновой лодкой, которая оказалась на его пути. От удара 50-летний рыбак упал в воду и камнем пошел ко дну. Утонувшего мужчину несколько дней искали водолазы. Нашли. Позже выяснилось, что погибший тоже не местный - они приехал в Астраханскую область отдохнуть с друзьями из Челябинска.

- Максимальное наказание, которое грозит виновнику ЧП, - 5 лет лишения свободы, - уточняют в региональной транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сайгаков из зоопарка «Сафари» собираются отдать в специальный питомник
За взрыв на барже в Волжском и смерть троих работников ответят два их начальника
В Астрахани пьяный папаша попал в аварию с трехлетней дочкой
«Ротор» оштрафовали за непристойные крики фанатов в адрес Уткина
В Волгограде празднично отметят День призывника
Рецидивист изнасиловал пятиклассника на территории бывшей военной части
В Волгограде поймали автослесарей, которые воровали колеса и сливали бензин
Астраханка, собиравшая деньги для террористов, пойдет под суд
Азербайджанца будут судить за разврат с шестиклассницей
Волгоградец отсудил у больницы миллион рублей за гибель супруги во время анестезии
Волгоградцы перестанут сливать нечистоты в Банный овраг
Волгоградец погиб, врезавшись в стоящую «ГАЗель» дорожных служб
В Астрахани будут судить наркодилеров, у которых нашли наркотиков на 25 миллионов рублей
Волгоградцы выбрали лучшего участкового
Пропавшую Надю Алябьеву нашли спустя четыре дня в Волгограде
Льготный проезд получат только бедные волгоградцы
Застройщик выплатит волгоградке 200 тысяч рублей за просроченную квартиру
Отказали тормоза: на севере Волгограда маршрутка протаранила автобус
Под Астраханью от удара током скончался мужчина, его брат - в больнице