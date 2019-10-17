Москвичу, убившему в Астрахани рыбака на лодке, грозит пять лет колонии

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-17T13:25:08+03:00

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В Астрахани будут судить 61-летнего жителя Московской области. Пенсионер приехал летом отдыхать на Волгу и случайным образом стал виновником смерти рыбака. Вот так его рыбалка может закончиться за решеткой. Астраханская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела на москвича по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как напоминают «КП-Волгоград» в ведомстве, случилась эта трагедия в июле в Наримановском районе Астраханской области. Моксвич рассекал по Волге на моторной лодке. И каким-то образом не разминулся с резиновой лодкой, которая оказалась на его пути. От удара 50-летний рыбак упал в воду и камнем пошел ко дну. Утонувшего мужчину несколько дней искали водолазы. Нашли. Позже выяснилось, что погибший тоже не местный - они приехал в Астраханскую область отдохнуть с друзьями из Челябинска.

- Максимальное наказание, которое грозит виновнику ЧП, - 5 лет лишения свободы, - уточняют в региональной транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU