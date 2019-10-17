2019-10-17T12:57:28+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали автослесарей, которые воровали колеса и сливали бензин

Они объезжали двора и искали отечественное авто
Екатерина МАЛИНИНА
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Молодых людей будут судить за кражу.Молодых людей будут судить за кражу.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В полицию Советского района в течение всего лета поступали жалобы от владельцев русских машин. Водители жаловались, что с автомобилей по ночам снимали колеса, сливали бензин, забирали аккумуляторы. А однажды машину "десятку" сожгли. Всего оказалось 11 пострадавших- это из тех, кто писал заявление. Благодаря кропотливой работе следователей удалось выяснить, кто причастен к кражам. Под подозрение попали два брата 18 и 19 лет и их 19-летний приятель. Все жители Советского района. Все трое учились в техникуме на автослесарей, может быть, поэтому, воровали быстро и не привлекая внимания. Все похищенное они продавали через интернет и напрямую.

- В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «кража». Им предстоит ответить за воровство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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