2019-10-17T12:01:42+03:00
Происшествия

Азербайджанца будут судить за разврат с шестиклассницей

Он познакомился с девочкой в магазине
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит 8 лет тюрьмы.Мужчине грозит 8 лет тюрьмы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Волгограде под суд идет 31-летний житель Азербайджана, мужчине предстоит ответить за развратные действия в отношении школьницы.

Молодой человек приехал в Россию в прошлом году, работал в основном в Москве на стройках, перевозке грузов. В Волгоград приехал для оформления документов. В одном из больших магазинов в Дзержинском районе он увидел 12-летнюю девочку и сам с ней заговорил, поинтересовался как дела, как она проводит свободное время. Шестиклассница с охотой отвечала незнакомцу – ей льстило внимание взрослого. на следующий день он увидел ее в парке и снова к ней подошел. Сначала они долго общались на лавочке, повседневные темы постепенно перешли на более личные, интимные. В какой-то момент мужчина позвал девочку в один из дворов и стал трогать.

О домогательствах волгоградца школьница никому не рассказала. Мать узнала о взрослых приключениях дочери из ее переписки в соцсетях – ребенок продолжал общаться с азербайджанцем. Женщина отправилась в полицию с заявлением.

- Свою вину иностранец признал. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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