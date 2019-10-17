Волгоградец отсудил у больницы миллион рублей за гибель супруги во время анестезии

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-17T11:42:04+03:00

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Врачи – профессия важная и заслуживающая уважения. Но в последнее время в суды все чаще попадают случаи, когда медики оказываются виноватыми в гибели пациентов. В основном из-за пренебрежения больными, из-за равнодушия. Именно это стало причиной ЧП, которое произошло в Городищенском районе. По вине врача-анастезиолога погибла женщина. Медик получил два года условно, а больнице теперь предстоит выплатить миллион рублей компенсации мужу.

Все случилось 30 ноября 2017 года. Врач анестезиолог-реаниматолог проводил эпидуральную анестезию пациентке. Ее назначил лечащий врач после того, как женщине провели плановую операцию по удалению грыжи. Волгоградка находилась в общей палате, когда ей ввели в спину лидокаин. Письменного согласия брать не стали, видимо, посчитали ненужной формальностью. Но реакция на лекарство была страшной: у женщины остановилось сердце. Рядом не оказалось никаких необходимых средств реанимации и интенсивной терапии. Сердце женщины запустили, но развилось постгепоксическое повреждение головного мозга. Неделю пациентка находилась между жизнью и смертью в отделении реанимации. Но спасти ее так и не удалось.

В отношении анестезиолога возбудили уголвоное дело по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Суд признал мужчину виновным и присудил 2 года ограничения свободы: медику выдали браслет и он должен находится дома в определенные часы. Также документально оформили запрет на лечебную деятельность.

Но на этом история не закончилась. Супруг погибшей женщины обратился в суд с требованием компенсации морального вреда от больницы, где допустили смерть его супруги. Районный суд встал на сторону вдовцы. ЦРБ обязали выплатить миллион рублей компенсации морального вреда и 94 тысячи рублей расходов на погребение.

- Больница пыталась обжаловать приговор, но Волгоградский областной суд оставил решение районной инстанции в силе, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Вряд ли больница самостоятельно сможет сделать подобные выплаты, скорее всего, не обойдется без помощи областных структур.

ИСТОЧНИК KP.RU