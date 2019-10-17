2019-10-17T10:23:11+03:00
Общество

Волгоградцы перестанут сливать нечистоты в Банный овраг

В поселке у Мамаева кургана начали строить канализацию
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Розовое озеро потеряло свою ядовитую окраску. Фото: КВРозовое озеро потеряло свою ядовитую окраску. Фото: КВ
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Знаменитое розовое озеро у подножия Мамаева кургана в Волгограде навсегда уйдет в прошлое, как и невыносимый запах от сливаемых в Банный овраг нечистот. «Концессии водоснабжения» начали строить канализационный коллектор в поселке Тир Краснооктябрьского района. К централизованной системе водоотведения здесь подключат 98 частных домов на улицах Черноярской, Обороны Севастополя и Волочаевской, а также в Транспортном переулке.

В частном секторе, расположенном почти в центре города, до этого никогда не было централизованного водоотведения. Часть собственников, не желая оплачивать услуги ассенизаторов, выводили слив канализации либо в Банный овраг, либо в сети ливневки. Так и образовалось розовое озеро. Районная прокуратура и Росприроднадзор не раз выписывали предписания. Но ситуация не менялась много лет.

- Учитывая высокую социальную и экологическую значимость проблемы, компания внесла изменения в инвестиционную программу на 2019 год, включив в нее строительство канализационных сетей в поселке Тир, - рассказали «КП-Волгоград» в «Концессии водоснабжения».

Проект уже готов, подрядчик начал рыть траншеи. Стоимость работ по прокладке канализационного коллектора диаметром от 160 до 300 и длиной 2,5 километра составит более 20 миллионов рублей. Завершить работы планируют до конца 2019 года. Так что в следующем году в центре города уже не будут сбрасывать неочищенные стоки в водоемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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