Волгоградец погиб, врезавшись в стоящую «ГАЗель» дорожных служб

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-17T09:47:29+03:00

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На московской трассе периодически идет ремонт. Водителям перекрывают то одну, то другую полосу. На этих отрезках дороги организуют реверсивное движение, территорию обозначают дорожными знаками. Почему-то 27-летний водитель за рулем «Газели» не увидел аварийный участок, не заметил ни знаки объезда, ни проблесковые маячки на ГАЗе.

Он врезался в стоявшую машину на большой скорости. Молодой автомобилист погиб на месте еще до приезда «скорой».

Сейчас сотрудникам полиции предстоит выяснить, почему мужчина в 11 утра, когда светло и ясно, не заметил участок с дорожными работами. Возможно, парень заснул.

В Урюпинском районе во время ДТП водитель выжил, но травмы у него серьезные. Около 3 ночи парень на «двенадцатой» ехал по улице Штеменко районного центр, он не справился с управлением и врезался в «ЗИЛ», за рулем которого был 57-летний мужчина. От удара легковушка загорелась. Но водитель успел до пожара выбраться из машины. Его на «скорой» отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU