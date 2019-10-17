В Астрахани будут судить наркодилеров, у которых нашли наркотиков на 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-17T09:27:35+03:00

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В современном мире можно достать практически любой товар в любом уголке мира. К сожалению, не только законный. Всемирной паутиной активно пользуются и преступники, особенно, когда хотят сбыть запрещенный продукт. В Астрахани под суд идут трое мужчин и две женщины, которые организовали целую сеть по сбыту наркотиков.

Всего в группировке было семь человек. Кто-то фасовал, кто-то находил через соцсети клиентов, кто-то делал закладки, кто-то вел сайт, где можно было выбрать понравившийся товар. Когда деньги оказывались на счету, один из членов банды конвертировал доход в биткоини, а затем обналичивал, таким образом «легализуя» доход.

Они работали в Астрахани несколько месяцев. Но сотрудники УМВД по Астраханской области сумели выйти на организаторов. У наркодиллеров нашли дома партию наркотиков весом 11 килограммов 500 граммов, в денежном эквиваленте это порядка 25 миллионов рублей.

- Двух членов банды уже осудили на 10 и 11 лет. Теперь суда ждут еще трое мужчин и две женщины. Расследование в отношении них завершено, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU