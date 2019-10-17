Волгоградцы выбрали лучшего участкового

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-17T08:49:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Конкурс на лучшего участкового страны проходит ежегодно. Выбирают человека не просто грамотного, профессионального, но и отзывчивого. Потому что по своей работе именно он ближе всего к народу. Сначала выбирают на областном уровне с помощью онлайн голосования. Оно прошло и в Волгоградской области. Благодаря активным гражданам полицейские выяснили, что больше всего в регионе доверяют капитану полиции Алексею Золотову, участковому из Советского района. Под его опекой участок, на территории которого живут четыре тысячи человек. Каждый день волгоградец принимает заявления от жителей, пытается вникнуть в их проблемы, найти индивидуальный подход. Поэтому и получает в ответ уважение.

Теперь Алексею Зотову предстоит защищать регион на федеральном уровне. Его победа зависит от того, насколько волгоградцы будут активны и проголосуют за него на нашем сайте «Комсомольская правда». Так что приглашаем проголосовать.

Кстати, лучший участковый получает всегда замечательный приз – машину.

ИСТОЧНИК KP.RU