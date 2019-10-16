Льготный проезд получат только бедные волгоградцы

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-16T17:58:36+03:00

Льготный проезд получат лишь те, чей доход не превышает 17 тысяч рублей. Фото: Тимур ХАНОВ

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Летом волгоградские льготники могли купить социальный проездной без каких-либо дополнительных справок и ограничений. Но с 20 октября в Волгоградской области изменяются правила предоставления льготного проезда в общественном транспорте.

Как говорят в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, с этого дня льготу на проезд будут предоставлять, исходя из критериев адресности и нуждаемости.

Что это за критерии? Теперь социальный проездной получат только самые бедные - те, у кого размер дохода ниже 1,7 величины прожиточного минимума (в расчете на душу населения по Волгоградской области на дату обращения). По итогам второго квартала этот прожиточный минимум в Волгоградской области составлял 10048 рублей. Таким образом, на получение льготного проезда смогут претендовать те, чей доход не превышает 17081 рубль.

Для покупки социального проездного человеку надо будет предоставить в местах продажи справку, подтверждающую величину среднедушевого дохода. Получить ее можно в Центрах социальной защиты населения по месту жительства. Такие справки выдаются в течение 10 дней со дня подачи заявления с документами и действительны они в течение шести календарных месяцев.

- Указанное условие не распространяется на инвалидов I группы и детей-инвалидов, - уточняют в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU