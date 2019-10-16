Застройщик выплатит волгоградке 200 тысяч рублей за просроченную квартиру

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-16T16:58:56+03:00

Женщина больше года ждала жилье, за что и наказала компанию

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В Волгограде женщина наказала застройщика, который вовремя не предоставил ей квартиру. Она не стала церемониться и «входить в положение», когда ее стали «кормить» обещаниями и оттягивать момент вручения ключей, а пошла в суд. И выиграла его. Волгоградка получила не только квартиру, но компенсацию морального вреда.

Женщина купила квартиру в новостройке по улице Поддубного в Краснооктябрьском районе Волгограда. Стоимость жилья полностью оплатила. По договору застройщик ООО «Регионстройинвест-ИК» должен был передать ей квартиру не позднее 30 января 2018 года. Но ни в январе, ни даже в декабре жилье она так и не получила. Ключи ей вручили только 13 марта 2019-го.

- Женщина потребовала взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства, а также компенсацию морального вреда. И суд встал на ее сторону. В итоге ООО «Регионстройинвест-ИК» заплатит пострадавшей неустойку в размере 200 000 рублей, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 102 500 рублей, а также расходы на оплату юридических услуг в размере 9 000 рублей, - сообщают в Волгоградском областном суде.

И оспорить это решение застройщик не смог. Так что все выплатит.

ИСТОЧНИК KP.RU