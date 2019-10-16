2019-10-16T16:44:52+03:00
Происшествия

Отказали тормоза: на севере Волгограда маршрутка протаранила автобус

К счастью, обошлось без жертв
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде опять ДТП с участием маршрутки и автобуса. На этот раз авария произошла на улице Шурухина в Тракторозаводском районе. Причем оба транспортных средства были с пассажирами и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. А могли, ведь у «ГАЗели», по словам очевидцев, отказали тормоза.

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В Волгограде маршрутка протаранила автобус
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«Когда же уберут эти желтые гробы на колесах из Волгограда?», «Маршрутчики выжимают из этих тарантаек все соки», «В нормалльных городах давно таких нет», - возмущаются волгоградцы.

Действительно, ведь не секрет, что многие эти «ГАЗели» выходят на линии с неисправностями. Вот и результат.

- Маршрутное такси №13 выехало на встречную полосу и врезалось в автобус маршрута №43. Пострадавших в результате ДТП нет. На время оформления ДТП автотранспортное предприятие для соблюдения интервальности движения на маршруте №43 вывело на линию дополнительный подвижной состав. Все пассажиры смогли пересесть по имеющимся билетам на автобус, следующий по тому же маршруту, - уточняют в мэрии Волгограда.

А сотрудники ГИБДД, тем временем, устанавливают причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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