Под Астраханью от удара током скончался мужчина, его брат - в больнице

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-16T16:29:22+03:00

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Ох уж это русское «авось» и наплевательское отношение к технике безопасности. Из-за них ежедневно гибнут люди. Вчера, 15 октября, очередное ЧП произошло в Енотаевском районе Астраханской области: от удара током погиб мужчина.

Произошел трагический инцидент на одном из строительных объектов неподалеку от села Восток. Четверо мужчин передвигали металлические строительные леса и случайно зацепили верхушкой высоковольтный провод на столбе под напряжением 10000 вт. Провод оборвался и ток пошел по трубам. От удара 44-летний мужчина, который держал леса, скончался на месте. Его родной 40-летний брат получил сильные ожоги, его увезли на «скорой» в больницу.

По факту ЧП следователи Енотаевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Астраханской области уже организовали проверку.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU