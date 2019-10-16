2019-10-16T15:54:01+03:00
Экономика

В чем выгода индивидуального инвестиционного счета для облигаций федерального займа

Рынок инвестидей постоянно пополняется привлекательными инвестиционными инструментами с хорошим доходом
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Например, от симбиоза двух продуктов – ИИС и ОФЗ – можно получить двойную выгоду, рассказали в «БКС Брокер».

Секрет в том, что владельцы ИИС могут получать льготы от налоговой службы. Система будет выгодна тем, кто за год внесет на счет до миллиона рублей – это возврат 13% от годовой суммы в размере 52 000 рублей при внесении на счет суммы в 400 000 рублей*

- ОФЗ – проверенный инструмент – за счет ликвидности ценных бумаг Министерства Финансов. А если совершать сделку через индивидуальный инвестиционный счет, то реально увеличить свой доход. Для клиентов «БКС Брокер» есть инструмент «ОФЗ Рациональный» с доходностью до20 % годовых, - отметил Юрий Скоркин, руководитель департамента инвестиционных стратегий «БКС Брокер».

С инструментом «ОФЗ рациональный» инвестору нужно действовать по определенной стратегии: открыть ИИС, ежегодно вносить на счет сумму 400 000 рублей, на вложенные средства купить облигации ОФЗ 26209* и в течение 3-х лет получать не только налоговый вычет в 52 000 рублей, но и фиксированный купонный доход по бумагам в размере до 7 %.

Отметим, ФГ БКС, в состав которой входит компания «БКС Брокер», уже несколько лет подряд остается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+*.

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