2019-10-16T13:32:01+03:00
Общество

С Дмитрием Семененко, бывшим руководителем департамента мэрии, простятся 17 октября

Гражданская панихида состоится на Димитриевском кладбище
Екатерина МАЛИНИНА
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Прощание состоится на Димитриевском кладбище.Прощание состоится на Димитриевском кладбище.
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Это стало огромным шоком для многих волгоградцев. 15 октября умер Дмитрий Семененко, бывший руководитель департамента потребительского рынка мэрии, бизнесмен. Дмитрий был одним из самых ярких представителей своего поколения: умный, интересный собеседник, деятельный, активный человек. Он умел находить общий язык практически с любым: будь-то бизнесмен или прохожий на улице. Он легко обзаводился друзьями. Любил футбол, путешествия, свою работу.

Дмитрий Викторович после службы в мэрии пытался работать в коммерческой структуре, но в 2017 году вернулся в администрацию Краснооктябрьского района, а в последнее время руководил центром поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес. Волгоградская область».

Смерть Дмитрия – большая потеря для всех, кто его знал. У него остались жена и маленький сын, которых он боготворил.

Прощание состоится на Димитриевском кладбище в 13-30 17 октября. Затем пройдет отпевание, а в 15-30 Дмитрия похоронят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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