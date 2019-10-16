С Дмитрием Семененко, бывшим руководителем департамента мэрии, простятся 17 октября
Это стало огромным шоком для многих волгоградцев. 15 октября умер Дмитрий Семененко, бывший руководитель департамента потребительского рынка мэрии, бизнесмен. Дмитрий был одним из самых ярких представителей своего поколения: умный, интересный собеседник, деятельный, активный человек. Он умел находить общий язык практически с любым: будь-то бизнесмен или прохожий на улице. Он легко обзаводился друзьями. Любил футбол, путешествия, свою работу.
Дмитрий Викторович после службы в мэрии пытался работать в коммерческой структуре, но в 2017 году вернулся в администрацию Краснооктябрьского района, а в последнее время руководил центром поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес. Волгоградская область».
Смерть Дмитрия – большая потеря для всех, кто его знал. У него остались жена и маленький сын, которых он боготворил.
Прощание состоится на Димитриевском кладбище в 13-30 17 октября. Затем пройдет отпевание, а в 15-30 Дмитрия похоронят.
ИСТОЧНИК KP.RU