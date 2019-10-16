В Волгограде госинспектора рыбнадзора отправили в колонию за взятки

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-16T12:52:57+03:00

За отдельную плату от не проверял бизнесмена, кафе которого находилось в водоохранной зоне

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Судя по релизам волгоградских правоохранителей, коррупция «проела» чуть ли не все сферы. Даже в Росрыболовстве инспектора поймали на взятке. Он брал деньги за непроведение проверок, теперь будет обдумывать свое поведение за решеткой. Суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в областной прокуратуре.

Также ему запретили занимать должности в органах власти в течение 2 лет.

Попался на взяточничестве бывший старший госнспектор Цимлянского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского теруправления Федерального агентства по рыболовству.

- Инспектор знал, что в водоохранной зоне располагаются пункты общественного питания, автомагазины и кемпинги, оборудованные нелицензированными септиками. Такие нарушения недопустимы, но инспектор сообщил бизнесмену, что сможет «закрыть глаза» за 60 тысяч рублей в месяц. Предприниматель согласился, снизив размер платы до 50 тысяч рублей, - рассказывают в СУ СК по региону.

При передаче денег его задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось региональным СУ СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU