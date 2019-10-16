Астраханка сняла с карты спящего моряка заработанные за рейс деньги

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-16T10:38:22+03:00

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Нерадостно закончилось возвращение 35-летнего моряка из дальнего рейса домой в Астрахань. Хотя все начиналось даже все очень весело. Молодой человек после возращения на сушу отправился отдыхать в один из местных баров. Там он и встретил очаровательную одинокую 30-летнюю прелестницу. Дама была уступчива и даже настойчива: сама предложила сходить в сауну, а из нее уже в гостиницу. Во время путешествия по злачным местам моряк изрядно набрался, поэтому, когда добрался до кровати, уснул. Этим решила воспользоваться его дама.

Астраханка приложила палец к телефону мужчины, тем самым его разблокировав. Затем воспользовалась приложением мобильного банка, перевела их на карты ничего не подозревающих знакомых и исчезла. Когда утром мужчина проснулся, то увидел, что нет на подруги, ни мобильного телефона, ни смс. Тогда он побежал к ближайшему банкомату в надежде, что это всего лишь клюк мобильника, а не подлость девушки. Но его карта оказалась пустой. С нее испарились 172 тысяч рублей.

- Мужчина написал заявление в полицию. Астраханку задержали. Она призналась, что уже потратила почти все деньги на одежду . Хотела красиво выглядеть. Сама девушка нигде не работает, прописана в Лиманском районе, но бывает в Астрахани наездами, - сообщили «КП-Волгоград в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU