2019-10-16T10:02:13+03:00
Происшествия

Звонят из банка: волгоградки лишились почти полумиллиона рублей из-за мошенников

Сотрудники полиции ищут злоумышленников
Екатерина МАЛИНИНА
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Не передавайте данные своих карт по телефону!Не передавайте данные своих карт по телефону!Фото: Анастасия МОРЫЛЕВА
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Если раньше деньги выманивали, рассказывая по телефону о ДТП с родственником, то сейчас самая популярная, и к сожалению, сама действенная схема: банковский работник. За сутки сразу же пять женщин стали жертвами аферистов. Схема была везде одна и та же. На телефон жертв звонил мужчина и строгим деловым голосом сообщал о подозрительных операциях с банковской картой. Они предлагали дама либо сообщить персональные данные «пластика» либо сделать несколько манипуляций. В итоге волгоградки лишались всей накопленной на карте суммы.

Так, молодая женщина из Советского района потеряла 56 тысяч рублей, 50-летняя медсестра из Ленинского района – 63 тысячи, 65-летняя пенсионерка из Волжского – 28 тысяч рублей, 40-летняя жительница Жирновска - 14 тысяч рублей. Больше всего мошенники забрали у 50-летней волгоградки – 280 тысяч рублей. То есть за сутки улов преступников составил около полумиллиона рублей.

Сейчас полиция ведет поиск аферистов. Волгоградцев в очередной раз предупреждают: не передавайте данные своей карты по телефону. Банковские работники - настоящие банковские работники – никогда не потребуют конфиденциальных данных по телефону. При любых сомнениях сразу же звоните на горячую линию вашего банка и уточняйте информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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