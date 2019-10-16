2019-10-16T09:49:33+03:00
Происшествия

Дама на «Лексусе» устроила аварию с маршруткой в Волжском

Помощь потребовалась двум пассажиркам
Екатерина МАЛИНИНА
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Двум пассажиркам потребовалась медицинская помощь.Двум пассажиркам потребовалась медицинская помощь.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария в Волжском произошла в 14-30 15 октября. 35-летняя женщина мчалась на своем «Лексусе» по улице Комсомольская в сторону улицы Ленина. На перекрестке она решился, что она главная, поэтому не стала уступать дорогу маршрутке, 46-летний водитель которой ехал по правилам.

Машины столкнулись. Дама за рулем иномарки не пострадала, а вот в маршрутке упали две женщины. Им вызвали «скорую», медики на месте осмотрели волжанок и оказали им помощь. В госпитализации необходимости не было. Они отправились домой.

Еще одно ДТП в Волжском случилось в 17-15 на улице Мира. 38-летний водитель на ВАЗ 21124 Ехад в сторону улицы Оломоуцкой. Он решил развернуться, но не рассчитал маневра. Мужчина врезался в маршрутку, которой управлял 57-летний мужчина. В итоге помощь медиков понадобилась двум пассажиркам. Одну из них даже отвезли на «сокрой» больницу. Травмы оказались серьезными.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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