2019-10-16T09:22:25+03:00
Общество

На перекрестке улицы Комсомольская и проспекта Ленина тестируют новые выносные светофоры

Дорожные объекты запустят в ближайшее время
Екатерина МАЛИНИНА
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Светофоры подключают к электросети и тестируют. Фото: мэрия ВолгоградаСветофоры подключают к электросети и тестируют. Фото: мэрия Волгограда
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Перекресток улицы Комсомольская и проспекта Ленина – один из самых аварийных в Волгограде. Несмотря на все старания дорожников и полиции там постоянно происходят как небольшие аварии, так и крупные столкновения с пострадавшими. Кто-то из водителей грешил на светофоры: мол, при ярком солнце не всегда видно, да и иногда обзор на них закрыт. Чтобы сделать участок безопасней администрация Волгограда решила заменить их на более современные и удобные для автомобилистов. На этой неделе рабочие закончили монтаж 16 светофор на выносных консолях высота которых шесть метров. Сейчас их подключают к сети и будут тестировать.

В ближайшее время новый дорожный объект заработает в полную силу. Кстати, часть светофоров остались на опорах освещения. Они нужны для тех ,кто едет по крайней правой полосе, предназначенной для общественного транспорта. И опять это сделано для удобства водителей.

Кстати, это не единственный новый светофорный комплекс. Работы в ближайшее время запланированы также на перекрестках улиц Ополченской и Шурухина, проспекта Ленина и улицы Дегтярева, улицы Николая Отрады и улицы Кропоткина, улицы Николая Отрады и улицы Менжинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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