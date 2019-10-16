В Волгограде обещают густые туманы по утрам и ночам

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-16T09:07:47+03:00

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В Волгограде вот уже неделю стоит прекрасная золотая осень. Днем столбик термометра поднимается до +23. Правда, в ближайшие немного похолодает. Но всего лишь на пару градусов, так что пока можно наслаждаться бабьим летом. Правда, октябрь – традиционный месяц для туманов. По данным синоптиков Гидрометцентра в ближайшую неделю по ночам и утрам будут густые туманы. Так что вполне вероятны задержки авиарейсов. Пока же аэропорт работает по расписанию без изменения времени вылета.

Стоит в эти дни быть особенно внимательными автомобилистам. Ведь видимость на дороге снижается в разы. Лучше сбавить скорость, не рисковать. Тем более, в тумане расстояние до ближайшее машины кажется больше. Так что можно ошибочно пойти на обгон, когда встречная машина очень близко. Берегите себя.

Могут помешать туманы и грибникам. В лесу в такую погоду ориентировать гораздо сложнее.

В ближайшие три дня температура воздуха по Волгограду днем от +15 до +19, ночью от +4 до +8.

ИСТОЧНИК KP.RU