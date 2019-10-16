2019-10-16T08:24:06+03:00
Происшествия

Под Волгоградом поймали «закладчиков» с крупной партией наркотиков

Двое безработных мужчин делали «тайники» в Среднеахтубинском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Поймали волгоградцев, когда они делали "закладки" в лесополосе.Поймали волгоградцев, когда они делали "закладки" в лесополосе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Еще на двух наркоторговцев в Волгоградской области стало меньше. вчера, 15 октября, оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали двух мужчин с крупной партией сильнодействующих наркотиков. Поймали их, когда они делали «закладки» в лесном массиве Среднеахтубинского района. Несколько пакетиков с порошком обнаружили в машине наркодельцов, еще парочку - в «тайниках», которые они уже успели сделать. Всего - около 70 граммов различных сильнодействующих веществ.

- Установлено, что оба неработающих подозреваемых, 27 и 33 лет, на протяжении месяца выполняли функции курьеров по расфасовке и закладке наркотиков в Волгограде и области. Задержанные уже во всем сознались. Сейчас они арестованы на 5 суток за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, - уточняют в ГУ МВД по региону. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенные ив крупном размере». Грозит им за это до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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