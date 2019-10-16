2019-10-16T08:09:39+03:00
Происшествия

Дело маршрутчика, изнасиловавшего в Волгограде 13-летнюю девочку, передали в суд

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мамедов вывез ребенка в лес и там надругался над ней.Мамедов вывез ребенка в лес и там надругался над ней.
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Следователи СУ СК по Волгоградской области собрали все улики и факты, которые подтверждают вину 35-летнего маршрутчика Хайала Мамедова, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Напомним, этот уроженец Азербайджана изнасиловал 13-летнюю школьницу в Городищенском районе. 1 февраля он ехал на своей «ГАЗели», увидел девочку, которая возвращалась со школы домой, и попросил ее показать дорогу. Подросток согласилась, а этот извращенец вывез ребенка в лес и надругался над ней в извращенной форме.

Задержали извращенца через несколько часов после совершенного преступления. Но уже в марте его суд выпустил на свободу из-за следственных проволочек. Правда, уйти от наказания ему все-таки не дали.

- На стадии расследования свою вину маршрутчик категорически не признавал, утверждая, что лишь покатал ребенка на своей маршрутке. Однако следователям удалось собрать неопровержимые доказательства его вины. Это подтвердили и заключения комплексной психолого-психиатрической и генетической судебных экспертиз, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону. - За содеянное злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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