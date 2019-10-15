В Волгограде умер бывший глава департамента мэрии Дмитрий Семененко

СЕГОДНЯ 22:48 2019-10-15T23:02:06+03:00

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Вечером 15 октября перестало биться сердце Дмитрия Семененко. Два месяца он не дожил до своего 45-летия. В Волгограде его знали многие. Дмитрий Викторович долгое время возглавлял департамент потребительского рынка в администрации Волгограда, буквально стоял на защите прав потребителей, всегда находил общий язык с представителями волгоградского бизнеса. После ушел коммерческим директором ОАО «Волгомясомолторг». Но в июне 2017-го вернулся в административный аппарат - стал заместителем главы Краснооктябрьского района. В последнее время был директором центра инжиниринга в центре поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес. Волгоградская область».

Он был частым гостем на радио «КП-Волгоград», всегда охотно общался с журналистами и отвечал даже на неудобные вопросы.

По словам близких людей, Дмитрий тяжело болел - врачи диагностировали у него онкологию.

- Полтора часа назад скоропостижно скончался прекраснейший человек, друг, отец и любящий муж Дмитрий Викторович Семененко. Он был человеком с большой буквы, исключительно порядочным, ответственным, грамотным человеком. Дима был воплощением доброты и благородства. Где бы не находился Дима, на какой бы должности не работал, всегда оставлял только положительные отзывы о своей деятельности. Более 15 лет знал Дмитрия и никогда не разочаровывался в этом человеке. Дима, мы всегда будет помнить твой лучезарный и светлый облик, всегда будем помнить тебя, как человека с большой буквы. Да будет земля тебе пухом, - написал на своей страничке лидер волгоградского движения автомобилистов Армен Оганесян.

«КП-Волгоград» присоединяется к соболезнованиям. Скорбим вместе с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU