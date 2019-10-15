2019-10-15T18:44:20+03:00
Общество

17 октября волгоградцев зовут на бесплатные экскурсии по городу

Экскурсоводы проведут группы по улицам Гоголя и Мира
Наталья ГЛАЗУНОВА
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ФОТО: ГАУ ВО "Агентство развития туризма"ФОТО: ГАУ ВО "Агентство развития туризма"
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Теплая и солнечная осень так и подстегивает к прогулкам. И если вы еще не решили, куда отправиться в ближайшие выходные, то Туристско-информационный центр Волгоградской области на бесплатные пешеходные экскурсии по центру Волгограда.

Познавательные экскурсии пройдут 17 октября по улицам Гоголя и Мира.

- Улица Гоголя интересна тем, что в свое время считалась деловым центром Царицына. Экскурсоводы расскажут любопытные факты из жизни городских купцов, об ассортименте царицынских магазинов, особенностях царицынской архитектуры. Во время экскурсии по улице Мира участники узнают, как и кем строилась одна из самых красивых улиц послевоенного Волгограда, - анонсируют пешие прогулки в региональном комитете по развитию туризма.

Экскурсии стартуют от знака "Нулевой километр" на площади Павших борцов в 16:00.

Рассчитаны пешеходные маршруты на 45-50 минут.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Туристско-информационного центра Волгоградской области +7 (8442) 52-98-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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