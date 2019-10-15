2019-10-15T18:11:47+03:00
Происшествия

В Волгограде сотрудника РЖД отправили в колонию строгого режима на 7,5 лет

Такой срок начальник получил за взяточничество
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде на скамье подсудимых оказался начальник (теперь уже бывший) грузового района железнодорожной станции Волгоградского производственного участка Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД». Мужчину поймали на взятках. Причем брал он их регулярно. За что и получил сполна: суд приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права занимать определенные должности на срок 4 года.

Как доказали следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ, начальник закрывал глаза на нарушения схем погрузки в виде отсутствия заградительных щитов, проложек, неверного размещения груза при погрузке, техники безопасности, задержки отправления грузов, а за это предприниматели платили деньги.

- Он признан виновным в совершении 3-х эпизодов получения взяток. В общей сложности мужчина «заработал» на этом более 350 тысяч рублей, - уточняют в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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